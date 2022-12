VITTORIA (RAGUSA) – I Nas di Ragusa hanno sequestrato 100 litri di olio extravergine di oliva non tracciato posto in vendita a Vittoria, in un esercizio commerciale senza etichettatura. L’olio, di provenienza non certa, è stato campionato e avviato ai laboratori di analisi per accertarne la genuinità. Altri controlli sono stati eseguiti a Siracusa, in una struttura di ristorazione, dove sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione. L’esercizio è stato chiuso. Lo stesso è accaduto in una trattoria di Gela.