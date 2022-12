Travolte sulle strisce, individuata automobilista

PALERMO – Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo hanno individuato l’automobilista, un’anziana, che ha investito due ragazze di 19 e 18 anni in piazza Indipendenza, a Palermo, prima di fuggire. Per lei dopo ulteriori accertamenti scatterà la denuncia e probabilmente il ritiro della patente. Le due ragazze sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all’ospedale Civico. Sono in osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita.