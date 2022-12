Un autoarticolato di aiuti e viveri per l’Ucraina

I comuni di Acquedolci, Blufi, Bompietro, Capri Leone,Castelbuono, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cerami, Geraci Siculo, Comune , Mistretta, Pettineo, San Mauro Castelverde (Pa), Santo Stefano di Camastra hanno risposto alla chiamata del Mean-Movimento Europeo di Azione Nonviolenta per la Raccolta beni “Emergenza inverno Ucraina”. Guidati dal sindaco di Castel di Lucio, Giuseppe Nobile, in collaborazione con il sindaco di Pettineo, Domenico Ruffino, i due punti di raccolta Castel di Lucio e Santo Stefano di Camastra hanno lavorato instancabilmente ogni giorno. La spedizione è partita verso Benevento, uno dei centri di raccolta italiani del Mean, grazie al Gruppo Mammana – che ha sede legale proprio a Castel di Lucio e che ha regalato uno dei tre generatori di corrente – che ha messo a disposizione prima mezzi ed operai per raccogliere i pacchi e i pallet, poi un autoarticolato di 13 metri e con capienza di 50 mc. Dalla Sicilia sono partiti anche tre gruppi elettrogeni, dei quali uno acquistato dal Comune di Blufi con propri fondi di Bilancio, e due regalati da privati, ed una sedia a rotelle regalata dall’Avis di Castell’Umberto.