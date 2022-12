Abusi sessuali su minore, un arresto nel Ragusano

ACATE (RAGUSA) – I carabinieri di Acate hanno rintracciato un cittadino straniero, C. D., 64 anni, romeno, destinatario di un ordine di esecuzione per l’applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari. I fatti risalgono al giugno 2022 e traggono origine dalla denuncia di un genitore per violenza sessuale ai danni della figlia minorenne che sarebbe stata più volte palpeggiata e costretta a subìre atti sessuali; la vittima è poi riuscita a scappare dall’abitazione e ad informare il padre. Scattate le indagini, i carabinieri hanno ascoltato la ragazzina ed il padre che aveva denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, C. D. è stato sottoposto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata poiché in danno di persona minore.