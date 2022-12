Schianto con il Suv, un morto a Gela

GELA (CALTANISSETTA) – Un uomo di 67 anni, Biagio Cocchiaro che era alla guida di un Suv e stava percorrendo la Sp 51 Gela-Scoglitti si è schiantato morendo sul colpo. L’incidente, che si è verificato intorno alle 9, è avvenuto tra il Suv che stava percorrendo la strada verso Scoglitti ed un furgone che proveniva dal lato opposto. Non si conosce ancora l’esatta dinamica. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri.