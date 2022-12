Movida sotto torchio: a Catania volano le multe

CATANIA – Piovono multe a Catania. Controllando le zone della movida le forze dell’ordine hanno fermato decine di persone tra via Teatro Massimo, piazza Vincenzo Bellini, via di Sangiuliano, via Santa Filomena, piazza Federico di Svevia. In azione anche i Nas per le verifiche nei locali. In totale 90 persone, 55 veicoli e 16 esercizi commerciali.

Nello specifico, nell’area di via Gemmellaro, via Santa Filomena, piazza Bellini, via di Sangiuliano e via Coppola sono scattate 28 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 24.000 euro. Nell’area di piazza Federico di Svevia 14 multe, per un totale di circa 13.000 euro.