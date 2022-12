“Io ho visto un buon Catania”. Giovanni Ferraro alla fine della partita sul campo della Sancataldese porta a casa l’1-1 senza troppi rimpianti. “Abbiamo giocato contro avversari che entravano su ogni palla con molta aggressività – dice l’allenatore rossazzurro -. Quando si va in svantaggio le cose si possono mettere male, invece la squadra ha reagito. Su questi campi piccoli, in Serie D, le gare spesso richiedono durezza. Non si può andare di fioretto. E noi siamo stati bravi”.

Ecco l’intervista integrale.

"Poteva finire peggio"