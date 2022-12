“Caro voli, ci rivolgeremo a Commissione Ue”

PALERMO – “Il caro voli è scandaloso, senza precedenti. Le tratte che collegano Roma con Palermo e Catania sono servite solo dalle compagnie Ita, a capitale pubblico, e Ryanair: questi due vettori se pur non in modo ufficiale hanno fatto cartello. Ci siamo rivolti all’Antitrust e ci rivolgeremo anche alla Commissione europea. Andrò avanti fino in fondo”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani a ‘Diario del giorno’ del Tg4. “Qualche giorno fa ho preso un volo da Milano a Roma pagando 150 euro, poi da Roma a Palermo 580 euro, si commenta da sé”, ha aggiunto Schifani.

Per quattro tratte (andata e ritorno) da Palermo a Roma e per due con destinazione Milano, Schifani ha speso 4.128 euro. E’ quanto risulta dai decreti di liquidazione delle missioni effettuate dal governatore, dal 25 ottobre all’ultima che risale al 13-14 dicembre. La somma più alta riguarda l’ultima missione. Schifani è volato a Milano tre giorni fa, il giorno dopo da Milano ha preso un volo per Roma (ore 10) e in serata (ore 22) il rientro dalla Capitale a Palermo: 1.069 euro il costo dei tre voli, tutti della compagnia Ita. Nei giorni scorsi il governatore aveva annunciato una denuncia della regione Sicilia all’Antitrust per i prezzi troppo elevati.

Per l’ultima missione il volo Palermo-Roma è costato 284,37 euro; Milano-Roma 361,80 euro e Roma-Palermo 423,73 euro. La settimana precedente (5-6 dicembre), il presidente Schifani si era recato a Milano prendendo un volo da Palermo, questa volta utilizzando la compagnia Ryanair: 452,96 euro il costo di andata e ritorno. Per la missione del 25-26 ottobre a Roma con partenza da Palermo, Schifani ha preso voli Ita, pagando in totale 721 euro. Un poco meno la spesa fatta per la trasferta a Roma 8-11 novembre, 598,14 euro: in quella occasione il volo di andata Pa-Roma della Ryanair è costato 241,41 euro, quello di ritorno della compagnia Ita 356,73 euro. Pari a 476 euro il costo per i due voli Ita Palermo-Roma e ritorno tra il 17 e il 21 novembre. Quasi il doppio, appena una settimana dopo sempre Palermo-Roma e ritorno con la compagnia Ita: 810 euro.