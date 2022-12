Catania: travolto da un’auto, il piccolo Thomas non ce la fa

CATANIA – E’ morto in ospedale il ragazzino catanese di 12 anni investito il 4 dicembre in via Acquicella Porto. Thomas Bombace era stato travolto da un’auto di sera. L’annuncio della morte è stato dato su Facebook da Marco Bombace, un suo familiare: “Adesso sei con Gesù piccolo cuginetto, spero che tu possa essere un esempio per il futuro delle strade. Un bambino di 10 anni preso in pieno da un’auto al buio e con i fari spenti di sera. Questo si chiama ergastolo di dolore per i famigliari, soprattutto per i genitori. Ma non posso tollerare l’ennesima vittima della strada. Lo Stato non mette controlli, non se ne può più, ma Dio è grande e farà la sua giustizia, piccolo Thomas”.