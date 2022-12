Ratzinger sta molto male: “Pregate per lui”

Ansia per le condizioni di salute di Joseph Ratzinger, che sono peggiorate già prima di Natale per problemi respiratori. L’ex Benedetto XVI ha 95 anni. Al termine dell’udienza generale nell’aula Nervi in Vaticano, papa Francesco ha chiesto ai fedeli una ‘preghiera speciale’ per il pontefice emerito che ‘è molto ammalato’, ha detto. Ratzinger è stato eletto papa il 19 aprile del 2005 e ha rinunciato al soglio pontificio l’11 febbraio del 2013.

La sua situazione di salute al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell’udienza Bergoglio è andato al monastero Mater Ecclesiae per far visita a Ratzinger. E’ lì che Benedetto XVI ha trascorso la solennità del Natale; per lui è stata officiata una messa in casa nella cappellina.