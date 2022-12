Scontro in scooter, 14enne muore in ospedale

PALERMO – È morto Benedetto Pensati, il ragazzo di 14 anni rimasto ferito nell’incidente stradale sulla statale 113. E’ deceduto oggi all’ospedale Villa Sofia dove era ricoverato dallo scorso 9 dicembre, quando era stato coinvolto in un grave incidente stradale nel tratto tra Bagheria e Ficarazzi. Il ragazzo a bordo del suo ciclomotore elettrico mentre procedeva in direzione Ficarazzi si era scontrato con un’auto che procedeva in direzione di Bagheria. Dopo lo scontro il giovane ficarazzese aveva riportato diverse fratture ed era stato portato all’ospedale Buccheri La Ferla. Poi era stato trasferito al Trauma Center di Villa Sofia.