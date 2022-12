Ecco che fine ha fatto il campetto vinto dai ragazzi

“Con il nuovo anno la priorità e quella di restituire alle famiglie di Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo tutti quegli spazi aggregativi che per troppo tempo sono stati vandalizzati”. Il presidente del IV municipio Erio Buceti detta le priorità per tutte quelle aree attrezzate dove i più piccoli possono giocare liberamente. “In cima alla lista delle opere da riqualificare c’è l’impianto Horacio Majorana di via Verdura, dedicato al carabiniere catanese morto a Nassyria nel 2003 – continua Buceti -; parliamo di una struttura quasi completamente distrutta dai vandali che merita un destino diverso da quello attuale”. Realizzata oltre dieci anni fa attraverso i finanziamenti provenienti dal progetto “Demos” (che premiava con fondi comunali la migliore idea degli alunni delle tante scuole in gara), presenta al suo interno oltre al campetto di calcio uno spazio per le bocce con panchine, gazebo e fontana.

