Nuova sede per la guardia medica di Palagonia

La guardia medica di Palagonia ritorna operativa. Gli ambienti sono stati sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzata all’adeguamento funzionale e normativo degli spazi nel rispetto dei requisiti previsti per le guardie mediche e degli obiettivi di programmazione dell’assessorato regionale alla Salute. Con gli interventi eseguiti è stata realizzata una diversa distribuzione dei locali per ricavare ambienti moderni, confortevoli, ampi e luminosi: una sala visita, una sala riposo per il medico, ingresso e una sala d’attesa e servizi igienici per utenza e medico. Fotografie storiche e litografie sono state donate dal sindaco, Salvatore Stuti. Curata, in particolare, la sicurezza con sofisticati impianti di videosorveglianza. L’Asp di Catania ha dovuto, come si ricorderà, negli anni scorsi registrare alcuni episodi di violenza anche a danno del personale in servizio.