E’ in bici con gli amici, si accascia e muore

PALERMO – Un ciclista è morto mentre stava pedalando sulle montagne di Capaci con la sua mountain bike. Il 55enne Massimo Morabito si è sentito male durante un allenamento. Si trovava con degli amici in contrada Zarcata. Mentre percorreva la pista sterrata è stato colto da malore. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorsi del 118 si sono infatti rivelati inutili. A stroncare il 55enne probabilmente un infarto. Messinese di origine, ma da diverso tempo residente a Palermo, Morabito era un impiegato. La bici era la sua passione insieme ai viaggi e la musica. Suonava infatti la batteria nel gruppo etno rock Kuccecce. Anche per questo era abbastanza conosciuto in città.