Estorsione e usura, 4 arresti tra i ‘barcellonesi’

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Agenti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di quattro persone accusate di estorsione e usura, aggravati dall’appartenenza degli indagati all’associazione mafiosa denominata “dei barcellonesi”. L’operazione scaturisce dalle indagini coordinate dalla Procura di Messina e coinvolge 10 persone, alle quali sono contestati reati per fatti posti in essere nell’hinterland barcellonese tra il 2018 e il 2021. Le indagini hanno permesso di verificare – dice la polizia – che gli indagati, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall’appartenenza alla locale famiglia mafiosa, costringevano professionisti e imprenditori locali alla corresponsione di ingenti somme di denaro e di beni di vario genere, utilizzando il consueto pretesto di dover sostenere le spese dei mafiosi detenuti.

È stato appurato, in altri casi, che le pretese di denaro si riferivano a debiti contratti con gli esponenti del clan nell’ambito di scommesse on line, effettuate attraverso piattaforme illegali. Le vittime si trovavano ben presto notevolmente esposte e a seguito di pesanti minacce, costrette a onorare i debiti o cercare di dilazionare il pagamento corrispondendo ulteriori somme per gli interessi usurai applicati. Particolarmente rilevanti, infine, sono risultate le investigazioni riguardanti le strategie che hanno permesso di assumere il totale controllo del mercato ortofrutticolo barcellonese, sul quale la locale famiglia mafiosa agiva imponendo sia le quantità e la qualità della merce da mettere in commercio sia il prezzo; in determinati casi alcuni rivenditori si trovavano costretti ad acquisire merce in quantità superiore a quella richiesta.

Le ingenti risorse, provento di attività illecite, venivano infine reimpiegate per la concessione di prestiti a tasso usuraio o per investimenti immobiliari, come emerso dalle indagini, nel corso delle quali la Polizia di Stato ha individuato e sottoposto a sequestro beni immobili, prodotti finanziari e denaro contante per un valore di oltre 500.000 euro riconducibili al clan mafioso dei barcellonesi. Alla fase esecutiva ha collaborato personale della Squadra Mobile di Messina.