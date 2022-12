BRUXELLES – La Commissione europea ha dato oggi via libera alla nuova tranche di aiuti per 5,7 miliardi destinata dall’Italia alle imprese del Mezzogiorno per fare fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina. Il provvedimento è stato ritenuto in linea con le norme temporanee adottate da Bruxelles. Gli aiuti potranno essere erogati fino alla fine del 2023.