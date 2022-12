L’Ue raddrizza il tiro: ‘Il ponte? Dipende dal progetto’

BRUXELLES – “E’ importante che il governo italiano non abbia fretta e presenti un progetto” per il ponte sullo Stretto di Messina “molto ben fatto. E lo dico perché c’è molta concorrenza” tra i Paesi Ue “per ottenere i soldi della Connecting Europe facility, abbiamo molte domande e progetti molto importanti in tutta Europa”. La commissaria europea per i Trasporti, Adina Valean, raddrizza il tiro dopo le dichiarazioni di ieri, quando al termine dell’incontro col ministro Matteo Salvini aveva offerto la disponibilità dell’Ue al finanziamento della prima parte dei lavori per il ponte. “Per avere un rating ottimo e una posizione competitiva, il progetto deve essere solido. Non consiglierei dunque” all’Italia “di fare in fretta, quanto piuttosto di fare un’ottima proposta”, ha evidenziato.