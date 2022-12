Cannizzaro, potenziato il servizio prenotazioni

CATANIA – Si rafforza il servizio del Centro unico prenotazioni (Cup) dell’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania: a partire da venerdì prossimo, infatti, l’orario di disponibilità telefonica si estenderà nel pomeriggio fino alle 19 e le chiamate saranno gestite con il supporto di una ditta esterna specializzata, il cui personale integrerà quello ospedaliero. La ditta gestirà anche le telefonate eccedenti nella fascia mattutina e tutte quelle in ingresso in orario pomeridiano, per la prenotazione di visite ed esami in regime istituzionale. Il vantaggio per gli utenti sarà dato dalla possibilità di telefonare, sempre al numero verde 800 837 621 o al fisso 095 7262107, dalle 8.30 dal lunedì al venerdì, non più solo fino alle 13 ma fino alle ore 19.

L’ampliamento della fascia di disponibilità oraria consentirà anche di distribuire nel corso della giornata le telefonate, riducendo il rischio di lunghi tempi di attesa. “Il nostro Cup riceve giornalmente tra le 300 e le 400 telefonate – sottolinea il Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’azienda Cannizzaro – da parte di utenti che si rivolgono alla nostra struttura per visite specialistiche, esami diagnostici e altre prestazioni. Una mole di richieste che non sempre potevano essere evase in tempi celeri da parte del personale dedicato, impegnato in turnazione anche agli sportelli”.