Aereo caduto, c’è un video dell’esplosione

La Procura di Trapani ha aperto una inchiesta per disastro aviatorio dopo l’incidente accaduto al caccia dell’aeronautica militare precipitato ieri a 5 chilometri dallo scalo militare di Birgi. Il velivolo è esploso in volo e poi precipitato al suolo. Nell’incidente è morto il pilota, il 33enne casertano Fabio Antonio Altruda.

Anche l’aeronautica ha aperto una inchiesta. Le telecamere di videosorveglianza di un’abitazione hanno ripreso il volo per pochi secondi e l’esplosione dell’aereo in cielo. Il video è stato acquisito dai pm. “Cieli Blu Fabio! Un grande dolore ha stretto il cuore di tutti noi – dice l’aeronautica in un tweet -, abbiamo sperato fino all’ultimo di ricevere una buona notizia. Tutta l’aeronautica militare, a partire dal capo di stato maggiore Gen. S. A. Luca Goretti, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi del 18° Gruppo volo di cui il capitano Fabio Antonio Altruda faceva parte. Un pilota non muore mai, vola solo più in alto”.

Tra i tantissimi messaggi anche del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il tragico incidente aereo in cui ha perso la vita il capitano Fabio Antonio Altruda, durante un’attività addestrativa nei pressi della base di Trapani, ha destato profonda commozione in tutto il Paese. Nella triste circostanza, voglia rendersi interprete, presso l’aeronautica militare e la famiglia dell’ufficiale, dei miei sentimenti di profondo cordoglio”.