Botte tra donne per gelosia, chiuso locale in via di Sangiuliano

CATANIA – Il questore di Catania ha sospeso per quindici giorni l’attività di un noto locale sito in via Antonino di Sangiuliano, zona della movida del centro storico, per una “violenta lite tra donne per motivi di gelosia”. L’episodio è accaduto lo scorso 12 dicembre. Sul posto è intervenuta la polizia. Poco prima altri agenti erano intervenuti dopo una segnalazione di esplosione di fuochi d’artificio vicino al locale e i vigili urbani hanno multato diverse auto posteggiate in doppia file che rallentavano il traffico.

Il locale nei mesi scorsi è stato segnalato anche per musica ad alto volume e schiamazzi all’esterno del locale ed è stato, pertanto, più volte controllato, e in alcune occasioni tra i clienti sono stati identificate anche persone con precedenti penali a carico. “Il provvedimento di sospensione dell’attività – spiegano dalla questura – risponde alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini attraverso la dissuasione dei soggetti pericolosi o pregiudicati dalla sua frequentazione”.