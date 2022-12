D’Alì si è costituito

“Il mio assistito si sta costituendo in carcere”. Ad annunciarlo l’avvocato Arianna Rallo, difensore di Antonio D’Alì, che non ha voluto specificare in quale penitenziario l’ex senatore e sottosegretario all’Interno si sia recato. Ieri la prima sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa di D’Alì ed è così diventata definitiva la condanna a sei anni per concorso esterno in associazione mafiosa inflitta nell’appello bis, a Palermo, il 21 luglio 2021.