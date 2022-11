Pure il Natale è fascista: Pozzallo toglie la ‘x’

POZZALLO (RAGUSA) – Pure il Natale può diventare fascista. Così, per non correre rischi, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha fatto togliere una ‘X’. “In occasione delle feste nella piazza principale è stata installata una scritta – spiega -. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto Xmas, così come accade in tutto il mondo, che significa Buon Natale. Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa scritta travisandola volutamente per ‘decima mas’ che è tutt’altra cosa”.

Sparisce la x 'fascista'

Ovvero la spietata armata nazifascista. Dunque via la X. “Pozzallo democratica e antifascista – aggiunge Ammatuna – non poteva subire la benché minima possibilità di essere associata al fascismo o di avere una scritta fascista. Ecco perché la x è stata rimossa, per garantire alla città di vivere un Natale più sereno”. La richiesta è partita da Nicola Colombo, ex dirigente della Cgil: “Come Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, circolo Vanni Rosa di Pozzallo, abbiamo chiesto alle autorità competenti l’immediata rimozione della scritta che richiama più che il Natale da festeggiare, la truculenta e criminale storia della colonna infame fascista che si è macchiata di delitti e uccisioni di partigiani, democratici, antifascisti che lottavano per dare pace e libertà, democrazia e dignità all’Italia soffocata dal ventennio fascista”.