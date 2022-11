In fuga a San Cristoforo con la droga negli slip

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 21enne pregiudicato che nascondeva la droga negli slip. Lo hanno visto in via Stella Polare, nel quartiere San Cristoforo: alla guida di uno scooter SH 150 di colore nero, dopo aver preso contatti con un potenziale acquirente si è diretto in via Belfiore; i militari lo hanno seguito, e lui, notandoli, ha accelerare la marcia, tentando di occultare qualcosa negli slip. Al termine del breve inseguimento è stato perquisito e trovato in possesso di 2 involucri di carta argentata e di 5 bustine in cellophane, tutti contenenti marijuana.