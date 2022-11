Catania: spacciava anziché andare a scuola

CATANIA – In via Capo Passero, luogo ad alta densità criminale. la polizia di Catania ha sorpreso un minore che ha interrotto l’istruzione obbligatoria e appartiene a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza: il ragazzo aveva una busta con 41 involucri contenenti marjuana, 185 euro di vario taglio e una radiolina che utilizzava per le comunicazioni illecite e per essere avvisato in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga e, una volta bloccato, è stato portato nel centro di prima accoglienza per i minorenni di via Franchetti.