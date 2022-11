Catanesi nella ztl, fioccano le multe

CATANIA – Trenta multe sono scattate al centro di Catania nel fine settimana per sosta irregolare e accesso non autorizzato in area pedonale o zona a traffico limitato. A effettuare i posti di controllo è stata la polizia municipale, che ha chiuso con transenne le vie di accesso all’intera area, sanzionando quanti, nonostante questo, transitavano nella zona.

Sabato sera, in collaborazione con la polizia di Stato, sono stati sottoposti a verifica diversi locali in via di Sangiuliano. Inoltre sabato mattina al mercato delle pulci di S. Giuseppe La Rena la polizia commerciale ha effettuato un sequestro, a carico di ignoti che sono fuggiti, di un’ingente quantità di merce composta da giocattoli, accessori e suppellettili.