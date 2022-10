Un tocco di Masterchef per l’ottobrata a Zafferana

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Stanno per tornare ad accendersi i fornelli dell’ottobrata zafferanese che domani accoglierà gli oltre 30 mila visitatori attesi all’assaggio dei prodotti tipici. Nella terza domenica arriva la sagra delle mele dell’Etna, prodotto tipico dell’area: si tratta di coltivazioni perlopiù biologiche e che superano i 1.300 metri di altitudine, di piccole dimensioni; vengono raccolte tra la prima metà di settembre e l’inizio di ottobre.

Sul tavolo dei sapori in piazza Cardinale Pappalardo i piatti preparati dagli studenti, aspiranti chef, dell’Istituto alberghiero Rocco Chinnici di Nicolosi. Special guest della giornata, direttamente da MasterChef Italia 9, Luciano Di Marco, geometra palermitano protagonista indiscusso della nona edizione del cooking show più famoso d’Italia, che ha aperto il suo locale a Castellamare del Golfo. A partire dalle 12.30 si esibirà in uno spettacolare show cooking sempre in piazza Cardinale Pappalardo.

Nell’ex campo sportivo in via Rocca D’Api spazio ai panini con salsiccia e carne, hamburger, verdure condite e aromatizzate con spezie, patatine fritte, pizza. Senza dimenticare i piatti principali della tradizione: la pasta con ragù al maialino nero dei Nebrodi e il risotto con salsiccia e funghi. Tanti i piatti anche in versione gluten free. Ci saranno anche i dolci: dalle foglie di tè al tradizionale biscotto “sciatore”, ricoperto di glassa al cioccolato, dal cannolo ripieno di ricotta cosparso di pistacchio fino alle tortine alle mele, le ciambelle e la cassata. La sera dalle 20 in piazza la musica dei Lautari.