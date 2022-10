Colpo in agenzia, portano via modellini di navi: presi

SAN CATALDO (CALTANISSETTA) – Cinque persone sono state arrestate a San Cataldo (una è finita in carcere, quattro ai domiciliari) per una rapina in un’agenzia di viaggi avvenuta lo scorso 19 agosto 2022. La banda avrebbe minacciato la titolare dell’agenzia e le due impiegate, impossessandosi di un ventilatore, un frigorifero, una stampante, una tv, un computer fisso, dodici modellini di varie dimensioni di navi da crociera, tre orologi, un case di pc, un telefono fisso e una stampante, per un valore complessivo pari a circa 3.000 euro, caricando tutto su un furgone e dandosi alla fuga.