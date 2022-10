Sorteggio truccato: sindaco estrae il ‘suo’ biglietto

SORTINO (SIRACUSA) – Il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato,è indagato per falsità ideologica, induzione commessa dal pubblico ufficiale e abuso d’ufficio. Le investigazioni dirette dalla Procura di Siracusa e condotte dalla guardia di finanza di Augusta hanno fatto emergere come il primo cittadino nel mese di ottobre 2020 abbia falsificato l’esito della procedura selettiva per la nomina del revisore contabile del Comune, che dev’essere svolta mediante sorteggio secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Il sindaco estrae il 'suo' biglietto

L’analisi del video della seduta consiliare durante la quale si è tenuto il sorteggio ha permesso di acclarare come il sindaco, chiamato a estrarre il bigliettino dall’urna, avesse già un foglietto bianco tra le mani; una volta inserito il braccio nel bussolotto, ne ha estratto uno identico per colore, forma e dimensioni rispetto a quello tenuto in mano (link pubblico del consiglio comunale del 07/10/2020 dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Sortino:https://www.facebook.com/comunedisortino/videos/consiglio-comunale-del-07-10-2020/2691490884396941).

Il bigliettino estratto era stampato su una tipologia di carta differente rispetto a tutti gli altri e la cifra impressa presentava un carattere diverso. Il numero sorteggiato corrispondeva a una partecipante la quale, tra gli oltre duecento candidati alla selezione, era l’unica già assegnataria di incarichi affidati dal primo cittadino negli anni precedenti, anche a titolo fiduciario: per una di queste nomine il sindaco era già stato condannato dalla Corte dei conti di Palermo al risarcimento di un danno erariale di oltre 30.000 euro, in quanto affidata in violazione di legge. Per il sindaco è scattato il divieto di dimora.