BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato due coniugi di Belpasso incensurati, di 46 e 44 anni, per coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito il loro fondo agricolo in contrada Raffo, dove all’interno di un casolare hanno recuperato tre piante di cannabis dell’altezza di due metri e del peso complessivo di oltre due chili, già raccolte ed essiccate. C’era anche un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi.