PACHINO (SIRACUSA) – Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno denunciato i quattro giovani che il 18 ottobre scorso hanno aggredito a Pachino un gambiano che lavora come gelataio in una nota attività commerciale di Marzamemi. Tutto sarebbe nato una precedenza non concessa dallo straniero mentre era alla guida del suo scooter: dal diverbio seguente si è passati all’aggressione, che ha causato al gelataio solo lievi lesioni. I quattro sono stati velocemente identificati.