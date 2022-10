SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – I carabinieri di Santa Maria di Licodia e il personale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno effettuato dei controlli in un bar di via Vittorio Emanuele, smascherando la gestione illegale di un’attività di gioco. Nel locale hanno trovato, accesi e funzionanti, quattro apparecchi videogiochi privi di qualsiasi autorizzazione e codici identificativi, nei quali erano state installate schede elettroniche che consentivano giochi da casinò, con vincita in denaro.

In fondo al locale, in un’altra stanza, sono stati poi trovati sei computer adibiti al gioco d’azzardo su piattaforme internet estere. Un avventore, intento a scommettere sulle slot machine virtuali, era talmente concentrato sull’andamento delle puntate, da non rendersi neanche conto della presenza dei carabinieri. Tutte le apparecchiature sono state sequestrate, compreso l’importo di 195 euro in monete trovate all’interno dei videogiochi. Varie le sanzioni comminate al gestore del bar per un totale di 100.000 euro.