Agguato a colpi di spranga per punire l’ex

ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano ha denunciato un 31enne e una 39enne per una violenta aggressione all’ex compagno di quest’ultima. I fatti risalgono allo scorso 22 settembre, quando i due, legati da una relazione sentimentale, hanno organizzato una sorta di trappola ai danni dell’ex compagno della donna per punirlo, presumibilmente, di occasionali attenzioni non gradite.

La donna ha invitato l’ex a raggiungerla in tarda serata in una località isolata nelle campagne di Adrano. Una volta arrivato, si è reso conto troppo tardi di essere stato ingannato: infatti, approfittando dell’oscurità e del luogo particolarmente isolato, i due hanno colto l’uomo di sorpresa e all’improvviso lo hanno aggredito con inaudita violenza, colpendolo ripetutamente con una spranga in metallo. L’uomo è riuscito a sottrarsi all’agguato con difficoltà, è salito sanguinante a bordo della sua auto ed è scappato, rifugiandosi da alcuni familiari e ha chiamato le forze dell’ordine.