Salvini aspetta Schifani: “Si parlerà del ponte”

Martedì 8 novembre incontro a Roma tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. “L’appuntamento, previsto al dicastero di Porta Pia – spiegano fonti vicine a Salvini -, sarà l’occasione per discutere soprattutto di ponte sullo Stretto”. Salvini all’indomani delle elezioni ha subito manifestato la volontà di passare alla fase operativa. “Sul tavolo anche l’esame di oltre 100 opere pubbliche commissariate in tutta Italia, con l’obiettivo di accelerare i lavori e dare il via anche a nuovi progetti”.