MISTERBIANCO (CATANIA) – Ieri sera i carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 29enne catanese per uno strano furto. I militari nel transitare in via San Nicolò hanno notato un giovane armeggiare con la struttura di un ponteggio edile al livello della strada. Visto l’orario serale e la consapevolezza che non si trattasse di un operaio, sono intervenuti per accertare con esattezza cosa stesse accadendo. Il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato. È quindi scattata l’ispezione dell’area circostanti, che ha permesso di scovare poco distante la sua Fiat Punto già carica delle pedane del ponteggio, nonché di una scaletta in ferro e di una pinza taglia bulloni. I militari hanno contattato il titolare dell’impresa edile responsabile del cantiere, che ha immediatamente riconosciuto come di sua proprietà tutto il materiale già caricato sull’auto.