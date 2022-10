San Cristoforo, la droga era nelle buste da freezer

CATANIA – Un 46enne pregiudicato catanese conservava la droga nelle buste da freezer. Già noto come spacciatore, è stato bloccato dai carabinieri nel quartiere San Cristoforo. Per sviare i controlli ha indicando come propria casa un’abitazione in realtà diversa da quella in cui effettivamente risiede. I militari non si sono fatti ingannare e hanno raggiunto il vero alloggio, perquisendolo. Ben nascoste in un ripostiglio c’erano 4 buste di plastica da freezer, contenenti complessivamente 340 grammi di “amnesia”, un particolare tipo di marijuana, caratterizzata da un principio attivo molto più potente rispetto a quella normale e pertanto rivenduta a costi maggiorati sul mercato illecito. Il 46enne è stato arrestato.