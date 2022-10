Orologio da collezione per i 50 anni de “Il Padrino”

Un orologio da 500 mila dollari realizzato in occasione del 50esimo anniversario del film “The Godfather” (“Il Padrino”): è l’oggetto da collezione, creato da Jacob&Co e presentato nell’hotel Timeo a Taormina, prezioso sia per la qualità dei materiali adoperati che per le sofisticate incisioni che si possono notare sul quadrante. “Saranno a disposizione degli appassionati solo 50 pezzi – ha detto Ben Arabov, Ceo di Jacob&Co – l’orologio è abbinato anche a una preziosa penna. La cassa è di oro, titanio, acciaio e ottone”.

L’idea nasce dal riconoscimento – da parte della famiglia che produce l’orologio – del capolavoro cinematografico di Francis Ford Coppola. E non mancano alcune chicche, per quanti volessero acquistare il segnatempo come il carillon con la colonna sonora del film e le frasi più famose sempre incise. Alla presentazione dell’oggetto cult sono intervenuti Gianni Russo, attore che nel film ha interpretato il ruolo di Carlo Rizzi, il giornalista Nick Fiulkes e Wei Koh in qualità di moderatore dell’evento al quale ha preso parte anche Jacob Arabov, fondatore della casa che si sta impegnando nella produzione dell’orologio. Adesso la carovana si sposterà per visitare il bar Vitelli di Savoca e il Castello degli Schiavi di Fiumefreddo, nel Messinese, tutti indimenticabili scenari del film che ha compiuto mezzo secolo.