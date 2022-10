ADRANO (CATANIA) – Un 33enne di Belpasso è stato arrestato in flagranza di reato ad Adrano dai carabinieri per atti persecutori e porto illegale di oggetti atti a offendere. L’uomo è stato bloccato dopo che aveva minacciato l’ex fidanzata con un coltello a serramanico, che è stato recuperato e sequestrato, e danneggiato l’auto della donna. La vittima ha raccontato ai carabinieri di subire, da due giorni, da quando cioè aveva interrotto la loro relazione, un comportamento persecutorio nei suoi confronti. Il Gip ha convalidato l’arresto dell’indagato e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.