CATANIA – Circa 3,5 chili di marijuana nascosti in un frigorifero in disuso tenuto su un balcone di casa sono stati sequestrati da carabinieri del nucleo Radiomobili nel rione Picanello di Catania. Il proprietario dell’appartamento, un 47enne, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Durante l’operazione militari dell’Arma hanno sequestrato, oltre alla droga, anche 5 mila euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Nel garage dell’abitazione è stata anche trovata un’auto rubata nel quartiere Ognina lo scorso settembre che è stata restituita al legittimo proprietario.