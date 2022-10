Belpasso, sequestrate 5 tonnellate di esplosivo

La polizia di Catania ha sequestrato di 5.000 chili di materiale esplodente e ha fermato un trentanovenne napoletano, Vincenzo Di Stasio, per il trasporto di 100 ordigni esplosivi privi di qualsiasi etichettatura o segno di riconoscimento, del peso di 230 grammi ciascuno. Le indagini, avviate sotto il coordinamento della Procura distrettuale di Catania, della Squadra amministrativa della Divisione Pasi, con la cooperazione del Nucleo Artificieri, si sono concentrate nella zona commerciale di Valcorrente-Belpasso e ha consentito di cogliere la fase del trasbordo di scatole chiuse, dal cassone di un autotreno-tir al cofano di un furgone cassonato, entrambi parcheggiati davanti all’ingresso di un ristorante cinese.

Gli artifici pirotecnici, seppur in minima parte destinati a ditte autorizzate con sede a Zafferana, Giarre e Belpasso, viaggiavano all’interno del tir che proprio per eludere il divieto a percorrere le strade dei centri abitati per il tipo di carico, era allocato per le consegne presso parcheggi di centri commerciali o autorimesse, con la connivenza degli acquirenti, disposti ad accettare appuntamenti dell’ultimo minuto e in violazione delle prescrizioni delle rispettive licenze amministrative.

Denunciate a piede libero anche altre tre persone, titolari di licenze per la vendita minuta del materiale. Il 39enne fermato è stato associato alla casa circondariale di Catania Piazza Lanza.