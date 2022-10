Librino, ai domiciliari rubava elettricità

CATANIA – Effettuando dei controlli a Librino nella casa di un 33enne agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, i carabinieri di Catania in viale Moncada hanno scoperto che il giovane attraverso l’utilizzo di un bypass sul proprio contatore si era abusivamente allacciato alla rete elettrica pubblica. Si stima abbia rubato corrente per un valore di circa 18.000 euro. E’ stato quindi arrestato per furto aggravato. Al termine della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 6.000 euro in contanti, nascosti in un comodino della camera da letto, dei quali non è riuscito a giustificarne la provenienza. Il denaro è stato pertanto sequestrato, trattandosi verosimilmente di soldi di illecita provenienza.