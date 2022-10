LENTINI (SIRACUSA) – La polizia di Lentini ha denunciato per rissa 6 persone. La sera di lunedì scorso in via Cappuccini c’è stata una lite con esplosione di colpi d’arma da fuoco. Gli agenti hanno appurato che si sono scontrate contrapposte fazioni per motivi ancora in fase di accertamento e sembrerebbe che sia stata usata, a scopo intimidatorio, una pistola a salve con tappo rosso. L’arma è stata successivamente trovata e sequestrata.