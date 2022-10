Jefferson in castigo

Sono dieci gli indisponibili in casa Catania per la trasferta contro la Mariglianese. Spicca l’assenza di Jefferson (foto Catania SSD), reduce da una doppietta contro la Vibonese ma rimasto fuori dalle convocazioni per motivi disciplinari. Out anche Gianluca Litteri e Gennaro Scognamiglio, entrambi convalescenti dopo gli interventi chirurgici ai quali si sono sottoposti, Marco Palermo, fermato da un trauma contusivo in allenamento, Alessandro Russotto, febbricitante, Simone Pino, alle prese con problemi intestinali, Andrea Russotto, Giorgio Chinnici e Orazio Di Grazia, ancora in fase di riatletizzazione, e Marco Chiarella, per infortunio muscolare.