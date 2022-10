CARINI (PALERMO) – Un incendio è divampato in uno stabilimento in via Archimede. Le fiamme sono partite da alcune di pedane e cartone nel capannone della ditta Italy Wather, e si sono propagate al primo piano l’istituto di vigilanza e sicurezza Sicil Security. Alcuni focolai sono stati spenti dal personale delle due società. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento del rogo. Nel capannone sono arrivati anche i carabinieri per accertare insieme ai tecnici dei pompieri le cause dell’incendio.