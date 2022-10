Palermo, si è insediato il procuratore De Lucia

PALERMO – Si è insediato questa mattina il nuovo procuratore Maurizio De Lucia. Campano, 61 anni, a lungo pm a Palermo, poi in direzione nazionale antimafia e da ultimo a capo della Procura di Messina, De Lucia vanta una lunga esperienza di indagini di mafia. E proprio la lotta alla mafia è stata una delle priorità indicate dal neo procuratore. Alla cerimonia hanno partecipato i procuratori aggiunti di Palermo, il capo della Dna Giovanni Melillo, l’ex procuratore Francesco Lo Voi ora a capo dell’ufficio inquirente romano, la procuratrice generale Lia Sava, il presidente della Corte d’Appello Matteo Frasca, i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Sull’insediamento di De Lucia è intervenuto anche il neo governatore Schifani: “Auguro buon lavoro al nuovo procuratore di Palermo De Lucia, del quale ho sempre apprezzato la grande preparazione e l’equilibrio. Assicuro la massima collaborazione dell’istituzione Regione in qualsiasi attività di contrasto alla malavita al fine di rendere ancora più impermeabile e trasparente l’amministrazione pubblica”.