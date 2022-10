Ex calciatore Tarantino disarma killer al Carrefour

MILANO – E’ stato fermato e disarmato da Massimo Tarantino, ex calciatore di Catania e Palermo, oggi dirigente sportivo, il 46enne Andrea Tombolini che nel tardo pomeriggio di ieri ha accoltellato le persone che facevano la spesa al Carrefour in un centro commerciale di Assago, nell’hinterland milanese e ha ucciso un cassiere. “Urlava, urlava e basta”, dice alle numerose telecamere delle televisioni l’ex giocatore.

“Io eroe? Non ho fatto niente…”. Sentite le urla di Tombolini, ora in stato di fermo, si è avventato su di lui assieme ad altre persone e lo ha bloccato a terra, distante dal coltello con cui aveva colpito a morte il cassiere e ferito altri avventori del negozio. Tarantino, 51 anni, nato a Palermo, ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del Catania e con la maglia rossazzurra ha debuttato in Serie C nella stagione 87-88.