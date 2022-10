“Sto bene, torno a pensare ai miei tanti progetti”

MESSINA – “Sono stati giorni particolarmente impegnativi, ma adesso sto bene. Tutti i controlli fatti sono risultati sostanzialmente negativi e adesso sono pronto a tornare a occuparmi dei tanti progetti che abbiamo in corso”. Lo afferma il leader di Sicilia Vera-Sud chiama Nord, Cateno De Luca, rendendo note le sue dimissioni dall’azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina dov’era stato ricoverato nei giorni scorsi per un improvviso malore. “Voglio ringraziare – aggiunge De Luca – la direzione sanitaria del Policlinico e tutto il personale medico, infermieristico e ausiliario che si alterna alla cura dei pazienti in questo reparto di emergenze tempo dipendenti. Così come ringrazio il personale specialistico che mi ha seguito e assistito nei reparti dove ho svolto le varie consulenze. Voglio ringraziare tutti i sostenitori e i simpatizzanti e anche i tanti cittadini che hanno manifestato il loro affetto e la loro vicinanza attraverso messaggi e telefonate”.

“Sono stati in migliaia a scrivermi attraverso tutti i canali. La vostra presenza è stata davvero importante, sono commosso da tanto affetto. Ringrazio anche – prosegue De Luca – gli avversari politici che hanno mandato messaggi di solidarietà augurandomi pronta guarigione e in particolare il presidente della Regione Renato Schifani. Tanti anche gli attestati di stima e affetto ricevuti dai leader di partiti regionali e nazionali e da molti colleghi parlamentari regionali e nazionali. Avevo rinviato un periodo di vacanza per le festività natalizie, ma evidentemente il carico di un anno di campagna elettorale ha richiesto una immediata ‘revisione e messa a punto’ per poter proseguire con i nostri abituali ritmi”.