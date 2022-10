Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute presso attività di ristorazione pubblica, a seguito di un controllo del Nas Carabinieri di Ragusa presso un chiosco-bar, il responsabile del Suap del Comune di Scicli ha disposto la cessazione della attività di commercio, dettaglio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di pertinenza di una nota struttura ricettiva della frazione rivierasca di Donnalucata. La misura si è resa necessaria in seguito all’accertamento dell’assenza delle prescritte autorizzazioni (registrazione sanitaria e commerciale) e per le scarse condizioni igieniche riscontrate all’interno dell’esercizio in cui si somministravano alimenti destinati agli avventori. Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 10.000 euro.