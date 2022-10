CATANIA – Ieri pomeriggio i carabinieri di Catania, Squadra Lupi, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga un 28enne catanese, pregiudicato vicino al clan Nizza, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. In casa del 28enne nel quartiere San Cristoforo i militari hanno trovato, nascosti nel forno e in un mobile della cucina, 55 grammi di marijuana del tipo “amnesia”, un bilancino di precisione e materiale vario da confezionamento. La dose sequestrata è stata sottoposta ad analisi di laboratorio i cui risultati hanno consentito di stimare in circa 320 le dosi ricavabili. Nell’abitazione, in un mobile della camera da letto, è stata trovata anche una mazzetta di banconote di vario taglio per l’importo di 225 euro, ritenute provento dell’attività illecita. Il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari che sono stati confermati dal giudice all’esito dell’udienza di convalida.