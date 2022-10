Covid, in Sicilia tasso all’11%

Sono 1.282 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, ieri erano 1.408. L’Isola è al nono posto in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 6.161 contagi. A fronte di 11.618 tamponi eseguiti, il tasso è all’11%, in calo rispetto al 12% di ieri. I nuovi guariti sono 3.862, quattro le vittime del virus. Negli ospedali i ricoverati sono 290, cinque in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 18, due in più di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 326 casi, a Catania 246, a Messina 193, a Siracusa 129, a Trapani 124, a Ragusa 82, ad Agrigento 80, a Caltanissetta 64, a Enna 38.

In tutta Italia sono 31.775 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 36.116 di ieri, secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 92, contro le 91 di ieri. Il tasso di positività è di 16,25 (ieri di 16,94%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 195.575 contro i 213.088 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.322.522. Sono 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 234), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.047, rispetto ai 7.076 di ieri. Gli attualmente positivi sono 523.696. Dimessi e guariti sono 22.620.284, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.542.