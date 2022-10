Incendio a Catania: casa carbonizzata

CATANIA – Paura in una casa di Catania: un incendio ha praticamente carbonizzato parte di un appartamento in via Raccuglia, costringendo i pompieri a un difficile intervento con l’autoscala. I vigili del fuoco sono entrati attraverso un balcone, sul quale si trovava un sessantenne in stato di shock che non ha voluto aprire la porta e che era già stato protagonista in passato di altre segnalazioni. Fortunatamente era illeso. I pompieri sono arrivati in tempo per impedire che le fiamme si propagassero a tutta la casa e la distruggessero.

Catania, casa carbonizzata